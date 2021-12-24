Cem Adrian ve Didem Soydan’dan kucak kucağa poz

Dün akşam davette bir araya gelen Didem Soydan ile Cem Adrian'ın pozları olay yarattı. Cem Adrian'ın kucağına oturan Didem Soydan aşk haberlerini ise tiye aldı.

Dün akşam Didem Soydan ile Cem Adrian, özel davette bir araya geldi.

Uzun zamandır yakın arkadaş olan ikilinin gecede verdikleri pozlar da sosyal medyayı salladı.

“KİMSE AŞKIMIZI SORGULAMASIN”

Samimi anlarını paylaşan Cem Adrian, “Kimse aşkımızı sorgulamasın” yazdı, bir başka kareyi beğeniye sunan Didem Soydan ise “Sene kapanmadan kural bozulmadı, her sene itina ile aşk haberimiz patlar” notunu düştü.

KUCAĞINA OTURDU

İkilinin çıkan aşk haberlerini tiye aldığı görüldü.

Cem Adrian’ın kucağına oturan Didem Soydan’ın o halleri ise en çok konuşulanlar arasına girdi.

YAKIN ARKADAŞLAR

Öte yandan Didem Soydan, Cem Adrian'ın klibinde oynamıştı. O dönemden bu yana da ikili yakın arkadaş…