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    Cem Adrian ve Didem Soydan’dan kucak kucağa poz

    Dün akşam davette bir araya gelen Didem Soydan ile Cem Adrian'ın pozları olay yarattı. Cem Adrian'ın kucağına oturan Didem Soydan aşk haberlerini ise tiye aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 15:40
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    Cem Adrian ve Didem Soydan’dan kucak kucağa poz

    Dün akşam Didem Soydan ile Cem Adrian, özel davette bir araya geldi.

    Uzun zamandır yakın arkadaş olan ikilinin gecede verdikleri pozlar da sosyal medyayı salladı.

    “KİMSE AŞKIMIZI SORGULAMASIN”

    Samimi anlarını paylaşan Cem Adrian, “Kimse aşkımızı sorgulamasın” yazdı, bir başka kareyi beğeniye sunan Didem Soydan ise “Sene kapanmadan kural bozulmadı, her sene itina ile aşk haberimiz patlar” notunu düştü.

    KUCAĞINA OTURDU

    İkilinin çıkan aşk haberlerini tiye aldığı görüldü.

    Cem Adrian’ın kucağına oturan Didem Soydan’ın o halleri ise en çok konuşulanlar arasına girdi.

    Cem Adrian ve Didem Soydan’dan kucak kucağa poz #1

    YAKIN ARKADAŞLAR

    Öte yandan Didem Soydan, Cem Adrian'ın klibinde oynamıştı. O dönemden bu yana da ikili yakın arkadaş…

    Cem Adrian ve Didem Soydan’dan kucak kucağa poz #2

    Cem Adrian ve Didem Soydan’dan kucak kucağa poz #3

    Cem Adrian ve Didem Soydan’dan kucak kucağa poz #4

    Cem Adrian ve Didem Soydan’dan kucak kucağa poz #5

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