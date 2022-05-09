Cem Belevi, İrem Derici'yi yine aldattı

İkinci kez aldatılan İrem Derici'den Cem Belevi'ye ağır gönderme geldi.

İrem Derici, son dönemde şarkıcı Cem Belevi ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

İki ünlü şarkıcı Cem Belevi ve İrem Derici bir süredir beraberlik yaşıyordu. Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi, arasında şaşırtan bir gelişme daha yaşandı.

Yine aldattı

Daha önce ihanet nedeniyle ayrılan çift, yine ihanet nedeniyle ilişkilerini sonlandırdı. Ünlü şarkıcı Cem Belevi'nin İrem Derici'yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ortaya çıktı.

Akşam saatlerinde ise İrem Derici sosyal medyadan ayrılıkla ilgili bir paylaşım yaptı.

Derici, "Saltanat sona erdi 'çeyrek popçu'. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" ifadelerini kullandı.