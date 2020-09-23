Cem Yılmaz: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret

Cem Yılmaz: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan Cem Yılmaz, esprili bir dille aşıyı ya Acun ya da Nusret bulacak dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Haber Global kanalında Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı.

Programda usta komedyen, Işık'ın sorularını yanıtladı. Programın sonuna doğru "umutla bitirelim" diye söze giren Yılmaz, "Umutla bitirelim, bugün burada açıklayalım. Acun aşıyı buldu. Bütün Türkiye bunu beklemiyor muydu?" Diyen Yılmaz'a cevaben Işık gülerek, "Yani Acun'dan beklemiyordu." dedi.

Cem Yılmaz: Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret VİDEO

"YA ACUN BULACAK YA DA NUSRET"

Akabinde Yılmaz, "Bence bekliyordu ve sizi temin ederim büyük bir ihtimalle ya Acun bulacak ya da Nusret." dedi.

Işık'ın, "Umarım Nusret bulmaz" sözleri üzerine Yılmaz gülerek, "Nusret bulursa bir de altın kaplamasını yapar onun" dedi.