Cem Yılmaz, nafaka için yeniden harekete geçti

Cem Yılmaz, İstinaf Mahkemesi’nin aleyhine verdiği kararı mahkemeye taşıdı.

Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Ünlü komedyen boşanmanın ardından eski eşi Ahu Yağtu'ya 10 bin dolar nafaka ödemeye başladı. 2022 yılında ise Yılmaz dolar kurundaki artış ve pandemi koşulları nedeniyle nafakanın indirilmesi için eşi Yağtu'ya dava açtı. Yılmaz 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin Türk Lirası'na indirilmesini istedi. Mahkeme ise Yılmaz'ın talebini kısmen kabul ederek 70 bin Türk Lirası nafaka ödemesini kabul etti.

Ahu itiraz etti

Ancak Yağtu, yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı. İstinaf Mahkemesi, Ahu Yağtu’yu haklı bularak yerel mahkemenin kararının tamamen kaldırılmasına hükmetti.

Cem Yılmaz, İstinaf Mahkemesi’nin aleyhine verdiği karara avukatı Rengin Gönenç aracılığıyla itiraz ederek davayı Yargıtay’a taşıdı.

"Anne de versin"

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstinaf Mahkemesi’nin Türkiye’deki ekonomik koşulları göz önüne almadan kararı bozduğunu itiraz dilekçesinde belirten Gönenç şu ifadeleri kullandı:

“Yasa gereği 2018’den beri müvekkilin kira gelirleri dahil tüm gelirleri döviz kurundan değil, Türk lirası cinsindendir. Doların Türkiye’de öngörülmeyen artışı hakkaniyete aykırılık oluşturmaktadır. Müvekkil kadar anne Ahu Yağtu’nun da eşit oranda çocuğun yaşam idamesini sağlaması gerekir. O zaman annenin de çocuğuna 10 bin dolar vermesi lazım.

"Hangi çocuk bu kadar parayı harcar"

Çocuğun eğitim, sağlık ve genel giderleri karşılandıktan sonra annenin de vermesi karşılığında toplam aylık 20 bin dolar nafakasının olması adil mi? Hangi çocuk ayda 20 bin doları yeme ve içme masrafı olarak harcar? Bu nedenle İstinaf Mahkemesi’nin kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdık.”