Cem Yılmaz'dan Bebek sahili göndermesi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, dün , İstanbul'un Bebek semti sahilinde çekilen görüntülerin ardından Twitter'da bir paylaşım yaptı.

Dün sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde Bebek'te bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar yer almıştı.

Yine Bebek'te çekildiği belirtilen bir başka videoda ise, bankta çıplak güneşlenen bir erkek olduğu görülmüştü.Skandal görüntülerin ardından 3 kişi de gözaltına alındı.

Şarkılı gönderme

Sosyal medyaya damga vuran görüntülere bir yorum da ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi. Yaşananların ardından bir 'Bebek sahili' görseli paylaşan komedyen, İzel'in 'Bebek' şarkısının sözleri ile yaşananlara gönderme yaptı.