Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri'yi beğenmeyen izleyiciye cevap verdi

Son günlerde en çok konuşulan projelerinden bir olan Erşan Kuneri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından.

8 bölümden oluşan Erşan Kuneri'yi beğenenler olduğu kadar eleştirenler de oldu.

Cem Yılmaz, Twitter'da diziyle ilgili yapılan bir paylaşıma "Maalesef çok kötü bir seri" yazan sosyal medya kullanıcısına yanıt verdi.

Yılmaz paylaşımında "Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak :) Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay" ifadelerini kullandı.