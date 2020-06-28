Cem Yılmaz'dan Netflix'e tepki

Netflix’te dün Karakomik Filmler 2 filminin yayına girmesinin ardından komedyen Cem Yılmaz, “Tweet atma mı dediler yoksa” diyerek filmin duyurusunun yapılmamasına tepki gösterdi.

Komedyen Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler 2'yi paylaşmayan Netflix'e tepki gösterdi.

Tepkisini Twitter hesabından paylaşan Cem Yılmaz, “Netflix Türkiye'nin haberi yoktur büyük ihtimalle Netflix Türkiye tatlım bizim film sizde dün çıkmış olması lazım tweet atma mı dediler yoksa?” diye sordu.

TEPKİYİ ALINTILADI

Tepkinin ardından Netflix ekibi, Cem Yılmaz'ın sözlerini alıntılayarak, "Bu bir Karakomik Filmler-2 duyuru tweet’idir." diyerek mesaj attı.

"3'ÜNCÜ DÜNYASI ÜLKESİ OLMADIĞINI ÖĞRENECEKSİN"

Netflix'in bu tepkisi üzerine ünlü komedyen ise "Buranın 3. Dünya ülkesi olmadığını elbet öğreneceksin. Şakacı seni." diye yanıt verdi.