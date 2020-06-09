Cemre Kemer: Anneanneme aldığım hediye bana yaradı

Başarılı şarkıcı Cemre Kemer, anneannesine aldığı dikiş makinesiyle bir taşla iki kuş vurmuş oldu.

Kısa süre önce barışan Grup Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, yeşil bir elbise ile çekildiği fotoğrafını Instagram’dan paylaştı.

Koronavirüs salgını olmasaydı üzerindeki elbiseyi bir düğünde giyeceğini belirten Kemer, karantinada anneannesine aldığı dikiş makinesinden de bahsetti ve şöyle dedi:

"MÜKEMMEL HAREKET"

“Geçen ay anneanneme hediye dikiş makinesi almam mükemmel hareket oldu. Şimdi giyemeyeceğim şeylerin etek paça boylarını alıp alıp anneanneme götürüyorum hem ona bir uğraş çıkıyor hem de bana…”