Cemre Kemer: Gülçin'e Instagram’dan mı başsağlığı dileseydik

Sosyal medyada çok eleştirilen Cemre Kemer, Gülçin Ergül hakkında açıklama yaptı.

Hepsi Grubu'nun üyelerinden Gülçin Ergül, 12 gün önce erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile geçirdiği trafik kazasında Lafçı'nın hayatını kaybetmesi üzerine büyük acıyla sarsılmıştı.

"KALP ACISI ÇOK DERİN"

Gülçin Ergül'le ilgili sosyal medyadan bir şey yapmadığı için eleştirilen grubun bir diğer üyesi Cemre Kemer, "Siz bir yakınınızı kaybedince Instagram’dan mı başsağlığı dilersiniz? Öyle yapsak bu sefer ‘Sosyal medyadan taziye mi olur?’ diyeceklerdi. Alıştım artık bu durumlara.

'Canım ciğerim' dediğin kişiyi 3 saniye içerisinde kaybediyorsun. Ufak tefek kırık çıkık şeklinde bir durumu vardı. Fiziksel olarak aldığı darbe değil kalp acısı çok derin." yanıtını verdi.

"DAHA ERKEN"

Gülçin Ergül'ün bundan sonraki planlarının ne olduğunun sorulması üzerine ise Kemer, "Bunları konuşmak için o kadar erken ki; herhangi bir ihtiyacı olduğunda yanında olduğumuzu bilmesini istiyoruz." dedi.