Cemre Kemer taşınıyor

Kızını kucağına almak için gün sayan Cemre Kemer, bebeğinin daha güzel ve geniş bir odası olması için taşınmak zorunda kaldı.

Dağılan Hepsi grubunun eski solisti Cemre Kemer, Aralık 2020’de Emre Medina ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan Kemer, yedi aylık hamile.

BOĞAZ'A VEDA EDİYOR

Bir kız bebek dünyaya getirecek olan Cemre Kemer, hazırlıklara başladı. Şarkıcı, iki ay sonra kucağına alacağı kızı için çok sevdiği Arnavutköy’deki Boğaz manzaralı evinden taşınıyor.

6 SENE KİRACI OLACAK

Kemer, konuyla ilgili; “Gitmeye hiç niyetim yoktu. Bebek odası yapabilmek için taşınıyoruz. Bir de burası çok merdivenli... Altı seneliğine kiraya çıkıyoruz. Daha sonra eski evimize geri döneceğiz.” dedi.