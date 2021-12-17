Cemre Kemer tepki aldı

Gülçin Ergül’ün acısının üzerine paylaşım yapan Cemre Kemer tepki topladıç

Hepsi grubu üyelerinden Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile trafik kazası geçirdi. Susurluk'ta kayganlaşan yolda tır ile çarpışan araçta, ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, yaralandı, Lafçı ise hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı hastaneden dün taburcu olurken, Lafçı dün son yolculuğuna uğurlandı.

PAYLAŞIMLARI TEPKİ ALDI

Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ise tepki topladı. Sosyal medya takipçileri Cemre Kemer'in Gülçin Ergül'ün yaşadıklarına kayıtsız kaldığını ileri sürerek yorum yağmuruna tuttu.

Gelen tepkiler üzerine Cemre Kemer sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

"HASSAS KONULAR"

Kemer sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına, "Bazı konular hassastır, sosyal medyada değil gerçek hayatta paylaşmak gerekir." notunu ekledi.