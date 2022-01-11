Cemre Kemer'den Gülçin Ergül itirafı

Şarkıcı Cemre Kemer, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de bir mekan çıkışında görüntülendi.

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı bir trafik kazası geçirmişti. Kazada Ergül yaralanırken, Lafçı ise yaşamını yitirmişti.

Hepsi grubunun diğer üyeleri arasında yer alan Cemre Kemer, sosyal medya paylaşımları yüzünden eleştirilen arkadaşı hakkında konuştu.

"AYIP BULUYORUM"

"Henüz Gülçin'i ziyarete gitmedim." diyen Kemer, "Bu konu hakkında açıklama yapmayı bile ayıp buluyorum. Gülçin'in çok fazla İstanbul'da kalmak istemediğini biliyorum. Çok zor bir süreç. Tabii onun açıklamadığı şeyi benim söylemem doğru olmaz." diyerek isyan etti.