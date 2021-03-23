Ceren Hindistan: Beni hamileyken kemerle dövdü

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı çıkışlar ile adından söz ettiren eski oyuncu Ceren Hindistan, açıklamalarıyla yine gündeme geldi.

Eski eşi Ümit Aslan ile davalık olan model ve oyuncu Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından çarpıcı iddialarda bulundu.

Bir çocuk annesi Hindistan, eski eşinin kendisi hakkında etrafındakilere; tüm masraflarını karşıladığını hatta kendilerine limitsiz kredi kartı verdiğini söylediğini duyunca çılgına döndü. Eski eşinin yalan söylediğini dile getiren oyuncu, Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşımlar yaptı.

"EN YAKIN ARKADAŞIMLA ALDATTI"

Eşini kendisini defalarca kez aldattığını söyleyen oyuncu, "En yakın arkadaşımla aldattı. Her defasında da dayak yedim. Yerlerde sürüklendim. Beni eve kapattılar kimliğimi ve telefonumu alarak karakola gitmeyeyim diye yanımda birilerini beklettiler." dedi.

"YALANCI"

Eşinin kendisine para verdiği gibi iddialarda bulunduğu ancak böyle bir şeyin olmadığını söyleyen Hindistan, "Bu adamı evli olmadığını dair yemin etsin diye Kabe'ye götürdüm. Orada bile yemin etti evli olmadığına dair ama evliydi." ifadelerini kullandı.

"7 AYLIK HAMİLEYKEN KEMERLE DÖVDÜ"

Evli bir adamdan hamile kaldığı için zor günler yaşadığını söyleyen Hindistan, "Gidecek hiçbir yerim olmadığı için defalarca affetmek zorunda kaldım. Ne evim vardı ne hesabımda param ne de kapısını çalacak bir ailem. Gel gelelim bir gün uyanıp mutfağa giderken müstehcen film izlerken çıplak şekilde yakaladığımda ne yapıyorsun dedim diye kemerle dayak yedim. Gecelikle koşup çıktım binadan. En yakın otele çıplak ayak koşarak gittim. 3 gün sistit oldum kan çıktı her yerimden. Üstelik 7 aylık hamileydim."





"KARAKTERSİZ"

6 yaşındaki kızı için bu zamana kadar sadece 2 kez oyuncak parası verdiğini söyleyen Hindistan, sözlerine şöyle devam etti: "Ben senin bir kuruşuna tenezzül etmemişken sen benim hakkımda nasıl böyle konuşabiliyorsun. 6 yaşına kadar çocuğumun cebine 2 defa oyuncak parası koydu o kadar. Benim çocuğumun sağlık sigortasından, okuluna, tatiline, yediği içtiğine kadar benim sevgilim karşıladı. Karaktersiz bir daha bu bize baktığını söylediğini duyarsam başka yüzümü görürsün. O da senin için hiç iyi olmaz."



















