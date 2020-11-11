Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti

Kızının videosunu paylaşan Ceren Hindistan, çarpıcı açıklamalar yapacağını söyleyip Ümit Aslan’ı hedef aldı.

Oyuncu Ceren Hindistan ile iş insanı Ümit Aslan arasındaki velayet davası devam ediyor.

DAVAYI KAYBETTİ

Aslan, 5 yaşındaki kızı Arya Rima'ya bakamadığı iddiasıyla oyuncuya açtığı velayet davasını geçen hafta kaybetti.

Mahkeme, her ayın belirli günlerinde yatılı olmayacak şekilde baba ile çocuğun görüşmesine karar verdi.

Hakkındaki kızına bakamadığı iddiasını reddeden 31 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla eski eşine rest çekti.

"SON DAVADAN SONRA KONUŞACAĞIM"

Kızının videosunu yayınlayan Hindistan, "Hepiniz Ayrişkoyu merak etmişsiniz. O çok iyi. Duygulandırdınız beni. Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Ümit Aslan, 2018 yılında "Kızımızın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlandı. Ama annesi kemoterapi görmesine izin vermedi." diyerek, Arya'nın velayetini istemişti.