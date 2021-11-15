Ceren Hindistan, Ümit Aslan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Ceren Hindistan, eski sevgilisi ve kızının babası Ümit Aslan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Oyuncu Ceren Hindistan, eski sevgilisi işadamı Ümit Aslan'ın çocuğuyla görüş günü olmamasına rağmen evinin önüne gelerek kendisine korku verdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hindistan, Aslan hakkında mahkemeden 4 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ümit Aslan hakkında daha önce fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığını iddia eden Hindistan, hayati tehlikesinin olduğunu öne sürdü.