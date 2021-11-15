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- Ceren Hindistan, Ümit Aslan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Ceren Hindistan, Ümit Aslan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı
Ceren Hindistan, eski sevgilisi ve kızının babası Ümit Aslan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
- Haber Merkezi
- 15.11.2021 - 15:11
- Güncelleme : 15.11.2021 - 15:12
Oyuncu Ceren Hindistan, eski sevgilisi işadamı Ümit Aslan'ın çocuğuyla görüş günü olmamasına rağmen evinin önüne gelerek kendisine korku verdiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Hindistan, Aslan hakkında mahkemeden 4 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Ümit Aslan hakkında daha önce fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığını iddia eden Hindistan, hayati tehlikesinin olduğunu öne sürdü.