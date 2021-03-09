Ceren Hindistan yeniden silikon taktırdı

İlk silikon operasyonunu 18 yaşında geçiren oyuncu Ceren Hindistan, üçüncü kez silikon taktırdı.

Uzun süredir ekrandan uzak olan 32 yaşındaki oyuncu Ceren Hindistan, kızı Arya Rima ve adını sır gibi sakladığı sevgilisi ile 4 Şubat’ta Maldivler’e gitmişti.

Samimi açıklamalarda bulunan Hindistan, yeniden silikon taktıdığını açıkladı:

"BİR SENE SİLİKONSUZ GEZDİM"

“Emzirme döneminden sonra yeniletmiştim. Sonra kanser yaptığını öğrenince çıkarttım. Bir sene silikonsuz gezdim. Büyük boşluk hissettim. Alışamadım. Üçüncü kez silikon taktırdım” diye konuştu.

"BEBEK MINCIKLAMAYI ÖZLEDİM"

Hindistan, “Sevgilim çocuk istiyor. Ben de bebek mıncıklamayı özledim ama şu an düşünmüyorum. Çünkü kızımı tek başıma büyüttüm ve büyük zorluk çektim. Belki ileride olabilir. Ancak iki dadı, aşçı, şoför tutmazsa doğurmam” ifadelerini kullandı.