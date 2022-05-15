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    Cesur kıyafetlerle dikkati çeken Gülşen makyajsız görüntülendi

    Sahnedeki cesur kıyafetlerle ilgiyi üzerine çeken Gülşen, makyajsız görüntülendi. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü popçunun makyajsız hali, herkesin dikkatini çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 09:13
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    Cesur kıyafetlerle dikkati çeken Gülşen makyajsız görüntülendi

    Son zamanlarda sahne tarzını değiştiren Gülşen, herkesin dilinde...

    Sahne kıyafetleriyle bazı kesimlerin tepkisini çeken bazı kesimlerin ise beğenisini kazanan ünlü isim, popülaritesini artırdı.

    Sahneye farklı bir soluk ve tarz getiren Gülşen, birçok sanatçının ise polemik yaşamasına neden oldu.

    Yapılan eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt veren ve cesur giyinmekten vazgeçmeyen Gülşen, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü ismin makyajsız hali, herkesi şaşırtmaya yetti.

    Sıfır makyaj Gülşen

    Snob Magazin'in haberine göre; Alışveriş turuna çıkan 45 yaşındaki ünlü popçu, parmak arası terlikleriyle dikkat çekti.

    Makyajsız haliyle objektiflere yansıyan Gülşen, "Özel bir işim olduğu için Nişantaşı'na geldim. Şu an burası çok kalabalık.

    Müsait olduğum bir gün sizinle daha detaylı konuşacağım." dedi.

    Cesur kıyafetlerle dikkati çeken Gülşen makyajsız görüntülendi #1

    Cesur kıyafetlerle dikkati çeken Gülşen makyajsız görüntülendi #2

    Cesur kıyafetlerle dikkati çeken Gülşen makyajsız görüntülendi #3

    Cesur kıyafetlerle dikkati çeken Gülşen makyajsız görüntülendi #4


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