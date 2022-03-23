Ceyda Ersoy, tutuklanan kardeşi Esra'ya sahip çıktı

Ablası Esra Ersoy çocuğa istismardan tutuklanan Ceyda Ersoy’un paylaşımı şaşkına çevirdi.

Kamuoyunda 'Ciciş Kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esra Ersoy, sosyal medya hesabından kardeşi Ceyda Ersoy'a sahip çıktı. Ersoy, ablasının suçsuz olduğuna inandığını ve onun yanında olduğunu dile getirdi.

BALIKÇIYA GİTTİ

Sosyal medyayı aktif kullanan Ceyda Ersoy, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ersoy, ablasının cezaevine gönderildiği günün akşamı balıkçıda yemek yerken çekilmiş pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

İşte Ceyda Ersoy'un paylaşımı:

"İsterseniz kötü yorumlarınızı, içinizdeki bütün pislikleri buraya kusun benim umrumda bile değilsiniz çünkü ben biliyorum Esra'ya iftira attıklarını ve onu suçsuz yere bu hale soktuklarını.. Allah 'ta biliyor, bende biliyorum o yüzden bu kişiler umrumda bile değil. Esra'ya inananlar ve onu tanıyanlar bana yeter.

"SUÇSUZ"

O kadar bu kızın günahlarını aldınız ki sayenizde ablam Esra cennete gidecek. Olayla yakından uzaktan hiç bir alakası olmayan ben de.. Ben Esra'nın suçsuz ve masum olduğunu bildiğim için ona arkamı dönmedim ve asla da dönmeyeceğim! Onu birçok konuda haksız bulduğum, hatta bu yüzden onunla saçbaşa kavga ettiğim de oldu. Ondan evimi ayırmak istediğim birçok durum da oldu fakat bu olayda o suçsuz!! Ben biliyorum olayın aslını! Ama bir insan böyle kolayca damgalanmamalı nerde adalet??

"KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM"

Bu mudur adalet! kendimi olaydan sıyırıp ablama asla sırtımı çevirmicem ablam olduğu için değil bu olayda suçsuz olduğunu bildiğim için!! Bukadar duygusuz bu kadar gaddar değilim ve olmayacağım da!! Çünkü ben kötü bir insan değilim. Suçsuz bir insana bu iftira karşısında arkamı dönmem!! Esra suçsuz olduğu halde, kadının biri oğluyla beraber, Esra'yla uğraşıp ona tuzak kurdular! Bu yüzden bazı bizden nefret edip bizi bir kaşık suda boğmak isteyenlere gündoğdu tabi.. Bu kişiler ne kadar inanmasa da ben onun bu olayda yanında olacağım. İftira atmak çok kötü bir şey!! Hani diyorsunuz ya aa oran göründü günah aa buranı gösterdin günah bir şey söyleyeyim mi şu an ablama iftira atanlar günahın alasını işliyorsunuz! İftira bu hemde çok büyük bir iftira!! O yüzden cehenneme giden de , suçsuz yere masum bir insana iftira atanlar olacak! Neyse adalet yerini bulacak inşallah! Sizi, suçsuz yere cezaevine attırılan bir insan için, vicdanınızla başbaşa bırakıyorum. Başka da diyecek bir şeyim yok."