Ceylan Ertem'den Demet Akalın'a: Rezillik

Ceylan Ertem'den, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döken Demet Akalın'a sert tepki geldi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Akalın'ın bu hareketine tepki yağdı.

Şarkıcı Ceylan Ertem de sosyal medya hesabından Akalın'ı eleştirdi.

"Bunlar para kazanıyor"

Ertem, Twitter paylaşımında "Garson kardeşim işiniz çok zor. Çok üzüldüm. Türk halkı bu şarkıcılara (!) para kazandırmaya ve alkış tutmaya devam eder, biz de daha çoook utanırız. Bu arada harika müzisyenler sürünür…Rezillik!" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü ViDEO