Petrol
100.6
0.06%
Euro
18.2715
0.12%
Dolar
17.9508
0.03%
Altın
1.02
0.44%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
414.912
0.06%
BTXN Coin
9.20
-3.15%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Ceylan Ertem'den Demet Akalın'a: Rezillik

    Ceylan Ertem'den, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döken Demet Akalın'a sert tepki geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 08:05
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ceylan Ertem'den Demet Akalın'a: Rezillik

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Akalın'ın bu hareketine tepki yağdı.

    Şarkıcı Ceylan Ertem de sosyal medya hesabından Akalın'ı eleştirdi.

    "Bunlar para kazanıyor"

    Ertem, Twitter paylaşımında "Garson kardeşim işiniz çok zor. Çok üzüldüm. Türk halkı bu şarkıcılara (!) para kazandırmaya ve alkış tutmaya devam eder, biz de daha çoook utanırız. Bu arada harika müzisyenler sürünür…Rezillik!" ifadelerini kullandı.

    Demet Akalın, beğenmediği şampanyayı garsonun üzerine döktü ViDEO

     

    Ceylan Ertem den Demet Akalın a: Rezillik #1

    Ceylan Ertem den Demet Akalın a: Rezillik #2

    Ceylan Ertem den Demet Akalın a: Rezillik #3


    İlginizi Çekebilir

    2 Ağustos Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    2 Ağustos Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    5 kişi aynı elektrikli scootera bindi
    3. Sayfa

    5 kişi aynı elektrikli scootera bindi

    Görüş Bildir