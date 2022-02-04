Ceylan Ertem’den takıntılı hayranıyla ilgili yeni açıklama

Hayranının kendisi için cinsiyet değiştirdiğini ve adım adım takip ettiğini belirten Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü sanatçı Ceylan Ertem, beş yıldır attığı her adımını takip eden saplantılı kadın hayranı anlatmış kendisiyle beraber olmak için cinsiyet bile değiştirdiğini söylemişti.

Twitter'dan korkusunu dile getiren Ertem, son olarak taşındığı evin adresini öğrenip, yemek yolladığını açıklayarak, savcılığa şikayette bulunacağını söyleyerek gündeme gelmişti

Konuya yönelik sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ceylan Ertem, saplantılı hayranı için şunları söyledi:

"GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPTIK"

"Merak eden herkese; avukatım birkaç gündür gerekli olan her şeyi yapıyor. Karşı taraf gelen tepkilerin de büyük katkısı ile özür dileyip, bir daha asla yaklaşmayacağının sözünü verdi. Biz yine de gerekli işlemleri yaptık. Bir daha bu sıkıntının devam etmeyeceğini umuyorum. Destek olup, bu tacizin sonunda durması için sesini yükselten herkese sevgilerimi gönderiyorum. Bu kadar yüksek bir sesin karşı tarafın geri çekilmesine sebep olacağını bilmiyordum ama yine de destek almak istemiştim. Ve gerçekten çok etkili oldu. Herkese minnettarım. Yalnız olmadığını bilmek güzel bir duygu. Eminim bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacağım. Yaşarsam da binlerce şahidim var, bu bile güçlü bir duygu."