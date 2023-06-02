Ceylan son imajıyla Katy Perry’e benzedi Sürekli imaj değiştiren 48 yaşındaki Ceylan son imajıyla Katy Perry’e benzetildi.

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80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ünlenen şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Sık sık imaj yenileyen ünlü şarkıcı, imajıyla yine gündem oldu.

O eski halinden eser yok

Yaptırdığı estetiklerle tanınmaz hale gelen Ceylan’ın son paylaşımına yorum yağdı.

"Katty Perry Ceylo"

Bu defa dünyaca ünlü şarkıcı Katty Perry’e benzeyen Ceylan’ın eski halinden eser kalmadı. Sosyal medyadan son halini paylaşan ünlü şarkıcı, yayınladığı karesine "Katty Perry Ceylo" notunu düştü.