Ceylan, yine değişti

Son yıllarda değişimiyle sık sık gündeme gelen Ceylan'ın son hali herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz ay kanserle mücadele eden ablasının ölümüyle yıkılan şarkıcı Ceylan sosyal medyaya döndü. Ceylan, yeni imajıyla yine herkesi şaşırttı.

Yaptırdığı estetik işlemler ile bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı Ceylan yine son hal ve imajıyla çok konuşuldu.

Saç rengi yine değişti

Mini şortu ve göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çeken türkücü Ceylan klip çekimi için de saç rengini değiştirdi.

Tarzını sosyal medyadan paylaşan Ceylan'a "Bu kim?" yorumları yapıldı.