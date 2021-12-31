- Haberler
- Magazin Haberleri
- Ceylan'ın acı günü
Ceylan'ın acı günü
Ünlü türkücü Ceylan Avcı'nın babası Ahmet Avcı, hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 31.12.2021 - 09:47
- Güncelleme : 31.12.2021 - 10:06
Ünlü türkücü Ceylan’ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Bir süredir hastanede tedavi gören Ahmet Avcı'dan acı haber geldi.
Ünlü türkücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Canımızı babamızı kaybettik' ifadelerini kullandı.