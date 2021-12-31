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    Ceylan'ın acı günü

    Ünlü türkücü Ceylan Avcı'nın babası Ahmet Avcı, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 09:47
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 10:06
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    Ceylan'ın acı günü

    Ünlü türkücü Ceylan’ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

    SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

    Bir süredir hastanede tedavi gören Ahmet Avcı'dan acı haber geldi.

    Ünlü türkücü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Canımızı babamızı kaybettik' ifadelerini kullandı.

    Ceylan ın acı günü #1

    Ceylan ın acı günü #2

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