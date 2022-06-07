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    Ceza, Killa Hakan için dua istedi

    Ünlü rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 14:44
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    Ceza, Killa Hakan için dua istedi

    Almanya'da yaşayan ünlü rapçi Killa Hakan, koronavirüse yakalandı. Virüs böbreklerine ve akciğerlerine hasar verdi. Şarkıcının bağışıklık sistemi çöktü.

    Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören şarkıcının son durumuyla ilgili meslektaşı Ceza'dan açıklama geldi.

    Dua istedi

    Ünlü rapçi, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz." dedi.

    Ceza, Killa Hakan için dua istedi #1


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