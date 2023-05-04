Chanel Iman yeniden anne olacak Üçüncü bebeğine hamile olan 32 yaşındaki Victoria's Secret mankeni Chanel Iman'a takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

ensonhaber.com

İki kızının babası Sterling Shepard ile 2021 yılında yollarını ayıran Amerkalı model Chanel Iman, 2022 yılının Nisan ayında Davon Godchaux ile aşk yaşadığını açıklamıştı.

Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten müjdeli haber geldi. Ünlü model, 3,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurdu.

"Ailemiz büyüyor"

Üçüncü bebeğine hamile olan model, karnı burnunda pozlarına, "Ailemiz büyüyor ve yeni miniğimiz ile tanışacağımız için çok heyecanlıyız." notunu düştü. Hamilelik heyecanı yaşayan Iman'a takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı yağdı.

Ünlü model Chanel Iman ile futbolcu sevgilisi Sterling Shepard 2018 yılında evlendi.