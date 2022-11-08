Cher, kendisinden 40 yaş küçük aşkını savundu

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cher, 40 yaş küçük sevgilisi Alexander Edwards ile ilgili gelen eleştirilere isyan etti.

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cher, Twitter'da kendisi ile erkek arkadaşı Alexander 'AE' Edwards'ın arasındaki 40 yıllık yaş farkıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.

76 yaşındaki şarkıcı, 36 yaşındaki sevgilisinin fotoğrafını "Alexander" notu ve kalp emojisiyle Twitter hesabından paylaşarak, yeni aşkını savundu.

Hollywood yıldızı, 'Edwards'ın niyetlerinden şüphelendiğini' söyleyen ve aralarındaki yaş farkından dolayı 'endişelendiklerini' yazan birkaç takipçisine de yanıt vererek; şu ifadeleri kullandı:

"Ben her zaman risk aldım"

"Hepimizin bildiği gibi ben dün doğmadım ve kesin olarak bildiğim şey, hiçbir şeyin garantisi olmadığı. Ne zaman bir seçim yapsan, risk almış olursun. Ben her zaman risk aldım, olduğum kişi bu. Aşk matematikten anlamaz. Kimsenin ne düşündüğü umurumda değil! Bizi savunmuyorum. Nefret edenler buna devam edecek, mutlu olmamızın ve kimseyi rahatsız etmememizin bir önemi yok."





Cher, ayrıca ailesindeki herkesin Edwards ile tanıştığını ve sevgilisinin ona bir kraliçe gibi davrandığını da açıkladı.