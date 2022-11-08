Petrol
97.64
-0.29%
Euro
18.5985
0.34%
Dolar
18.6072
0.70%
Altın
1.001
0.50%
Borsa
4366
0.00%
Bitcoin
371.493
-4.63%
BTXN Coin
10.15
0.19%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Cher, kendisinden 40 yaş küçük aşkını savundu

    ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cher, 40 yaş küçük sevgilisi Alexander Edwards ile ilgili gelen eleştirilere isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 15:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cher, kendisinden 40 yaş küçük aşkını savundu

    ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cher, Twitter'da kendisi ile erkek arkadaşı Alexander 'AE' Edwards'ın arasındaki 40 yıllık yaş farkıyla ilgili eleştirilere cevap verdi.

    76 yaşındaki şarkıcı, 36 yaşındaki sevgilisinin fotoğrafını "Alexander" notu ve kalp emojisiyle Twitter hesabından paylaşarak, yeni aşkını savundu.

    Hollywood yıldızı, 'Edwards'ın niyetlerinden şüphelendiğini' söyleyen ve aralarındaki yaş farkından dolayı 'endişelendiklerini' yazan birkaç takipçisine de yanıt vererek; şu ifadeleri kullandı:

    "Ben her zaman risk aldım"

    "Hepimizin bildiği gibi ben dün doğmadım ve kesin olarak bildiğim şey, hiçbir şeyin garantisi olmadığı. Ne zaman bir seçim yapsan, risk almış olursun. Ben her zaman risk aldım, olduğum kişi bu. Aşk matematikten anlamaz. Kimsenin ne düşündüğü umurumda değil! Bizi savunmuyorum. Nefret edenler buna devam edecek, mutlu olmamızın ve kimseyi rahatsız etmememizin bir önemi yok."

    Cher, kendisinden 40 yaş küçük aşkını savundu #1

    Cher, kendisinden 40 yaş küçük aşkını savundu #2

    Cher, ayrıca ailesindeki herkesin Edwards ile tanıştığını ve sevgilisinin ona bir kraliçe gibi davrandığını da açıkladı.


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Hafıza konusunu derinlemesine anlatan çarpıcı bir kitap: Dünyadan Uzak
    Kitap

    Hafıza konusunu derinlemesine anlatan çarpıcı bir kitap: Dünyadan Uzak

    Jorge Jesus, İngilizce öğreniyor
    Futbol

    Jorge Jesus, İngilizce öğreniyor

    Görüş Bildir