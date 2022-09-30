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    Chloe Grace Moret: Bu benzetme hasta etti

    Chloe Grace Moretz, bir dönem viral olan kendisinin vücuduyla alay edildiği gönderinin kendisini sektörden uzaklaştırdığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 10:04
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    Chloe Grace Moret: Bu benzetme hasta etti

    25 yaşındaki ABD'li oyuncu Chloe Grace Moretz, sosyal medyada vücuduyla ilgili yapılan bir benzetme yüzünden ruh sağlığının bozulduğunu açıkladı.

    "Beden algımı bozdu"

    2016'daki bir fotoğrafının 'Family Guy' dizisindeki uzun bacaklı, kısa gövdeli bir karaktere benzetilmesinden olumsuz etkilendiğini söyleyen oyuncu, "Vücudumun dalga konusu olması beden algımı bozdu. Bu konuda kendimle ilgili değiştirebileceğim hiçbir şey yoktu. Anksiyete yaşadığım için bir süre sosyal hayattan izole kaldım" dedi.

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