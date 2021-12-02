Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç cevabı

Chloe Loughnan'a üç yıl önce boşandığı ve maddi sıkıntılar yaşadığı eski eşi Serdar Ortaç soruldu. İrlandalı model, "Hayatımda drama istemiyorum. Dedikodu sevmiyorum" demekle yetindi.

Serdar Ortaç ile evliliğini noktaladıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughnan, 2 yıl aradan sonra İstanbul’a geldi.

"HAYATIMDA DRAMA İSTEMİYORUM"

Uzun bir aradan sonra ilk kez konuşan Chloe, Serdar Ortaç’ın zor günler geçirdiği ve yaşadığı maddi sıkıntılar ile ilgili sorulara “Hayatımda drama istemiyorum.” diyerek cevap verdi.

"SERDAR'IN SÖYLEDİKLERİYLE İLGİLENMİYORUM"

Hakkında çıkan haberleri takip etmediğini söyleyen Chloe, İrlanda’da ailesiyle birlikte yaşadığını ve huzurlu olduğunu da belirtti.

Ayrıca “Dedikodu sevmiyorum.” diyerek Serdar Ortaç’ın söyledikleriyle de ilgilenmediğini vurguladı.