Chris Evans dünyanın en seksi erkeği seçildi

Kaptan Amerika’ya hayat veren ABD’li oyuncu Chris Evans, bu yıl People dergisi tarafından ‘yaşayan en seksi erkek’ seçildi.

Her sene ‘dünyanın en seksi erkeği’ni seçen People dergisi, bu sene de seçimini yaptı. Dergi, ABD’li oyuncu Chris Evans’ı seçti. Aslen Bostonlı olan 41 yaşındaki oyuncu, bu unvanı aldığı için People dergisine kapak oldu.

"Şanslıyım"

‘Dünyanın en seksi erkeği’ unvanını aldığı için çok mutlu olduğunu paylaşan Evans, “Yaşlanıp sarktığım günler geldiğinde bu kapağa bakacağım. Adaylar arasına dahil edildiğim için bile kendimi şanslı hissediyorum.” dedi.

"Annem gurur duyacak"

Annesinin bu habere çok sevineceğini söyleyen yıldız, “Annem yaptığım her şeyle gurur duyuyor ama bu gerçekten övünebileceği bir şey olacak.” dedi.