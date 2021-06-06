Chrissy Teigen, siber zorbalık skandalının ardından Instagram'da göründü

35 yaşındaki Teigen'in kocası, eşinin kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Amerikalı model Chrissy Teigen, 26 yaşındaki manken Courtney Stodden'ın geçen ay yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

Stodden, verdiği bir röportajda, Teigen'in siber zorbalık yaptığını söyledi.

INSTAGRAM'DA GÖRÜNDÜ

Amerikalı manken, "Chrissy Teigen bir keresinde bana 'kendimi öldürmemi' söylemişti." diye konuştu.

New York Post'un haberine göre, Chrissy Teigen, yıllar önce Stodden'a gönderdiği "acımasız mesajlar" ve siber zorbalık skandalının ortasında Instagram'a geri döndü.

EŞİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Geçmişte yaşananlar nedeniyle Courtney Stodden'dan 12 Mayıs'ta özür dileyen Teigen, eşi John Legend'in Instagram sayfasında ortaya çıktı.

Fotoğrafta, çiftin kızları Luna da yer alıyor. Legend, fotoğrafa "Küçük dansçımızla gurur duyuyoruz." notunu düştü.

Instagram hesabında 34.9 milyon takipçiye sahip olan Teigen, en son paylaşımını 11 Mayıs'ta yaptı.

"ASLA PES ETME"

Takipçileri, Chrissy Teigen için "Sosyal medyaya dön, seni özledim", "Chrissy, mücadele ediyor olman gerektiğini biliyorum ama pozitif ol ve asla pes etme." şeklinde yorumlarda bulundu.

Stodden, siber zorbalığın, o zamanlar 51 yaşında olan Doug Hutchison ile evlendikten sonra 2011'de, henüz 16 yaşındayken ün kazandığında meydana geldiğini söylüyor.



Courtney Stodden