Christina Aguilera, cinsel hayatıyla ilgili konuştu Daha önce cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yeri açıklayan Christina Aguilera şimdi de seks hayatına dair açık açık konuştu.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Christina Aguilera ağızları açık bırakan seks hayatı itiraflarıyla çok konuşulmuştu.

Uçakta seks yaptı

Şarkıcı bir uçuşta battaniyenin altında ve bir müzik stüdyosunda seks yaptığını açıklamıştı. Christina Aguilera şimdi de seks hayatına nasıl öncelik verdiğini ve kendisiyle randevu geceleri geçirdiğini anlattı.

Başarılı şarkıcı hayatı boyunca vajinasını iyi tanıdığını ve yaşlandıkça daha fazla zevk noktası bulduğunu söyledi.

"42 yılda vajinamı iyi tanıdım"

"Son 42 yılda vajinamı iyi tanıdım ve kelimenin tam anlamıyla, siz yaşlandıkça açılmaya devam eden zevk noktaları var" diyen Christina Aguilera "Bu gerçekten fark ettiğim bir şey, vajinamın çevresinde orgazm olabileceğim dört farklı yer var ve gerçek bu" dedi.