Çılgın Bediş'in 'Banu'su ortaya çıktı

Çılgın Bediş’in Banu’su Sonay Aydın Gibson, dizi bittikten sonra İngiltere’ye taşındı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken eski oyuncu, Londra’daki hayatını anlattı.

90'lı yılların sevilen dizilerinden Çılgın Bediş'te 'Banu' karakteriyle hafızalara kazınan Sonay Aydın Gibson'dan haber var.

Eski oyuncu, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve İngiltere'deki yaşamına ve kendisine dair merak edilen soruları yanıtladı.

DİZİDEN SONRA İNGİLTERE'YE TAŞINDI

Aydın, Çılgın Bediş dizisinden sonra yurt dışına yerleştiğini burada okuyup evlendiğini söyleyen eski oyuncu, hayatının çok değiştiğini ifade etti.

Efsane diziye dair unutamadığı bir anısını da anlatan Aydın, sahne için girdiği süt banyosu sonrası, 1 ay boyunca süt koktuğunu söyledi.

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BURNU DIŞINDA BİR OPERASYON GEÇİRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İnsanların şimdiki halini gördüğünde "Evrim geçirmişsin" gibi söylemlerinin olduğunu anlatan Aydın, burnu dışında başka hiçbir ameliyat geçirmediğini de sözlerine ekledi.

İlk eşi öldükten sonra bir süre hayata küstüğünü ifade eden eski oyuncu, yeniden bir evlilik daha yaparak tekrar İngiltere'ye döndüğünü söyledi.