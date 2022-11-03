Cindy Crawford yaşam koçu tuttu

Dünyaca ünlü model Cindy Crawford, yaşlanmaktan korkuyor.

1980'lerde ve 90'larda moda dünyasında fırtına gibi esen ve moda dünyasının gelmiş geçmiş en ünlü modelleri arasında bulunan 56 yaşındaki Amerikalı eski süper model Cindy Crawford, kendisine orta yaş kriziyle mücadelede yardımcı olması amacıyla bir yaşam koçu tuttuğunu açıkladı.

Koçunun 50'li yaşlarını daha rahat ve huzur içinde geçirebilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

"Tıkandım"

Yaşam koçunun kendisine çok iyi geldiini ifade eden model, "Nerelerde tıkandığımı ve nelerin strese yol açtığını anlamamı sağlıyor" dedi.