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    Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan sütyenli poz

    Adını Meli Bendeli yapan ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, son olarak sütyenli pozuyla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 07:28
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    Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz'dan sütyenli poz

    Ekrnaların reyting rekorları kıran dizilerinden Çukur'da Timsah Celil rolüyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

    "Sapıklar"

    Cinsiyet değişimi sonrası adını Meli Bendeli yapan oyuncu katıldığı programda fantezi ürünü olmak istemediğini anlatmıştı. "Beni rahat bırakın, hayatımı yaşayayım" diyen Ahmet Melih Yılmaz "Mesaj kutum korkunç gördükçe boğuluyorum. Hayal kırıklığı... Lütfen sapıklıklarınızı uzaklarda yaşayın" diyerek sitem etmişti.

    Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz dan sütyenli poz #1

    Bralet sütyen giydi

    Cinsiyet değiştirdikten sonra sık sık son hali merak edilen Meli Bendeli sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ünlü oyuncu son olarak bralet sütyeniyle ayna pozu verdi.

    Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz dan sütyenli poz #2

    Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz dan sütyenli poz #3

    Cinsiyet değiştiren Ahmet Melih Yılmaz dan sütyenli poz #4


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