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    Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yeni paylaşım

    Cinsiyet geçiş operasyonuyla Doruk olan Neslihan Doğrusöz'un son paylaşımına yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 10:47
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    Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den yeni paylaşım

    Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası adını Doruk olarak değiştiren eski yarışmacı Neslihan Doğrusöz, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Son dönemde Gizem Sertyalçın ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yatak paylaşımı yapan Doruk Doğrusöz, eline oyuncak bir bebek alıp sevgilisine seslendi.

    "O kızıl kafana sok"

    Neslihan Doğrusöz olarak tanınan yarışmacı, paylaşımında "Bana bak Gizem! Evleneceğim seninle diyorum, bunu o kızıl kafana sok." dedi.

    O anlara sosyal medyada yorum yağdı.

    Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz den yeni paylaşım #1


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