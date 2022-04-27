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    Çocuk isteyen Sinan Akçıl, köpek sahiplendi

    Çocuk isteyen Sinan Akçıl, köpek sahiplendi

    Baba olmayı çok istediğini her fırsatta dile getiren Sinan Akçıl'ın artık bir kızı var.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 09:54
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    Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmış; ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edildi.

    İkinci kez evlenmişlerdi

    Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ünlü ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu.

    Bebek krizi evliliği bitirdi

    İkinci kez de evliliklerini yürütemeyen çift, boşanma kararı aldı. Bu seferki ayrılığın nedeni ise “bebek krizi”.

    "Bebeğimize bakıyor olmalıydık"

    İkili en son kasım ayında bir ödül töreninde kameraların karşısına geçmişti. Akçıl o sırada imalı bir açıklama yapmıştı: “Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte.”

    Çocuk isteyen Sinan Akçıl, köpek sahiplendi #1

    Sinan köpek sahiplendi

    Çocuk sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren Sinan Akçıl, yavru köpek sahiplendi.

    Cinsiyeti dişi olan köpeğiyle yürüyüşe çıkan Akçıl, köpeğini ana kucağında gezdirdi.

    "Bir baba kızın hikayesi" yazılacak

    Ünlü müzisyen o anları "Bir baba kızın yeni başlayan hikayesi" notuyla paylaşan Akçıl, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Çocuk isteyen Sinan Akçıl, köpek sahiplendi #2

    Çocuk isteyen Sinan Akçıl, köpek sahiplendi #3

    Çocuk isteyen Sinan Akçıl, köpek sahiplendi #4

    Çocuk isteyen Sinan Akçıl, köpek sahiplendi #5


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