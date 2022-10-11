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    Çocuklar Amine Gülşe'yi yordu

    2014'te Türkiye Güzeli seçilen Amine Gülşe, önceki hafta bir kız bebek dünyaya getirerek ikinci kez anne olmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2022 - 07:51
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    Çocuklar Amine Gülşe'yi yordu

    2014'te Türkiye Güzeli seçilen Amine Gülşe, önceki hafta bir kız bebek dünyaya getirerek ikinci kez anne olmuştu.

    "Güzel kızımız Ela"

    Mesut Özil, müjdeli haberi, "Allah’a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" mesajıyla paylaşmıştı.

    Eda ve Ela'yı kendi büyüten Amine Gülşe, dün bu selfie pozunu Instagram hesabından paylaştı.

    Yorgunluğu yüzüne yansıyan Amine Gülşe'ye takipçilerinden yorum yağdı.

    Çocuklar Amine Gülşe yi yordu #1

    Çocuklar Amine Gülşe yi yordu #2


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