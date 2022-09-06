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    Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'undan kas şov

    'Dominant teyze Gönül'ün oğlu Beton Orçun Alp Eren Khamis büyüdü.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 12:49
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    Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'undan kas şov

    Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Çocuklar Duymasın'ın sevilen çocuk karakteri 'Beton Orçun' Alp Eren Khamis, geçtiğimiz günlerde 19'una bastı.

    Zeyno Günenç paylaştı

    Çocuklar Duymasın'da annesi Gönül'ü canlandıran Zeyno Günenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile yeniden gündeme gelen Alp Eren Khamis'in son hali ilgi odağı oldu.

    Çocuklar Duymasın ın Beton Orçun undan kas şov #1

    Annesini küçük yaşta kaybeden Beton Orçun Alp Eren Khamis'i hiçbir zaman yalnız bırakmayan Zeyno Günenç'in paylaşımına beğeni yağdı.

    Çocuklar Duymasın'ın Beton Orçun'u Alp Eren Khamis'in değişimi dikkat çekti. Alp Eren Khamis, fotoğraflarıyla mankenlere taş çıkarıyor.

    Çocuklar Duymasın ın Beton Orçun undan kas şov #2


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