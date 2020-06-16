Coşkun Göğen 75. pastasını üfledi

Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Coşkun Göğen, 75’inci yaşını sürpriz doğum günü partisiyle kutladı.

Koronavirüs salgını sebebiyle 3 aydır evinden çıkmayan Yeşilçam’ın ünlü ismi Coşkun Göğen, sevenleriyle 75. yaşını kutladı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla iş hayatına geri dönen usta oyuncu, 75 yaşına sürpriz partiyle girdi.

MASKELİ PARTİ

İş arkadaşlarının düzenlediği partide duygulanan Göğen, pastanın mumlarını söndürüp yeni yaşını kutladı. Mumları üflediği sırada dilek tutmayı unutmadığını belirten Göğen, koronavirüs önlemleri nedeniyle maske takmayı da ihmal etmedi.

"3 AYDIR EVDEYİM"

Koronavirüs nedeniyle 3 aydır maskesini yüzünden çıkartmadığını anlatan Coşkun Göğen, önlemler nedeniyle 65 yaş sınırına takıldığını ve yaklaşık üç ay evden dışarı çıkmadığını söyledi.

"ÇOK MUTLUYUM"

Göğen, "Çok mutluyum. Her yaş güzel. Allah herkese uzun ömür versin. Hayatım boyunca sağlık konusunda kendime dikkat ettim. Koronavirüs tedbirlerini de harfiyen yerine getirdim. İlk günden bugüne kadar maskemi toplum içinde hiç çıkartmadım. Üç ay evden dışarı çıkmadım. Aslında çok iyi oldu. Evimin tadını çıkardım. 17 yıllık eşimle birbirimizi yeniden tanıma ve zaman geçirme fırsatını yakaladık." dedi.