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    Coşkun Göğen'in zor anları

    Yeşilçam’ın kötü karakteri Coşkun Göğen kadın cinayetleri sorulduğunda hayatını kaybeden kızını hatırladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 11:12
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    Coşkun Göğen'in zor anları

    Ünlü oyuncu Coşkun Göğen, rol aldığı yeni filmin çekimleri için Samsun’a geldi.

    Film setinde sorulara yanıt veren 75 yaşındaki Göğen, duygu dolu anlar yaşadı.

    "LANET OLSUN"

    Usta oyuncu,  “Lanet olsun diyorum başka ne diyeyim. Benim 3 tane kızım var. Uzay, Dünya, Güneş. Bütün evlatlar bizim evladımız. Ben de bir babayım. Izdırabını ben de bilirim. Duygulandırdınız beni. 2 sene 2 ay önce 39 yaşında kızımı kaybettim. Dünya’m gitti. Evlat acısı, Allah kimseye vermesin. Maalesef ben her zaman derim ki dünya delikanlı olsaydı yuvarlak olmazdı. Kaygan bir zeminde yaşıyoruz onun için her türlü bela her an başımıza gelebilir. Allah insanları beladan korusun.

    "BEN ONLARI CANLANDIRIYORUM"

    Bu hastalık değil ki doktor gelsin ilacını versin. Bu sapıklar maalesef dışarıda yaşıyor. O sapıklardan birini de ben canlandırıyorum.

    "KÜLTÜR EKSİKLİĞİ"

    Ama ben çok mütevaziyim. Ben işimi yapıyorum. Yörelere göre değişiyor ama hepsinin altında yatan boşluk kültür. Lanetliyorum. En büyük zenginlik sevgi saygı. En büyük zenginlik paylaşmasını bilmek konuşabilmek. Konuşamayandan kork kostümüne kravatına bakma, papyonuna hiç bakma. Konuşamayandan kork” şeklinde konuştu.

    Coşkun Göğen in zor anları #1

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