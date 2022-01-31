Eskişehir'de büyük yatırım yapıp tavuk çiftliği açan Coşkun Sabah, ortağı tarafından dolandırıldı.

Ünlü sanatçı Coşkun SabahEskişehir'de tavuk çiftliği işine girdi.

Büyük yatırımlarla kuruduğu çiftlik işinde Sabah, büyük paralar vadeden ve çiftliğine ortak olan Özkan Özadalı tarafından dolandırıldı.

Coşkun Sabah dolandırıldı - Video

"BAŞIMA GELEN PİŞMİŞ TAVUĞUN BAŞINA GELMEMİŞTİR"

Dolandırıcılık mağduru olan Sabah, "Başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir." dedi.

"Eskiden sanatçı Coşkun derlerdi, şimdi Yumurtacı Coşkun diyorlar." diyen Sabah'ın iddiasına göre, ortağı kazanılan paraları kendi zimmetine geçirdi.

"EL ALTINDAN YUMURTA SATIŞI OLMUŞ"

Dolandırıldığını söyleyen Sabah, "Çiftlikten el altından yumurta satışı, benim kayıtlarıma girmeyen bir yumurta satışı olmuş. Bu benim ihmalim, Daha doğrusu güvendim, demekki kimseye güvenmiyecekmişsiniz." dedi.

Ortağı ile aralarında resmi bir sözleşme olmadığı ve herşeyin sözlü anlaşmaya dayandığı öğrenildi.

YAKLAŞIK 130 BİN YUMURTANIN KAYIT DIŞI SATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ödemelerde sürekli azalmalar olduğunu farkeden Sabah, çiftliğine gidip bütün hesaplarını ayrıntılı şekilde inceledi.

Yaptığı araştırmalardan sonra yaklaşık 130 bin yumurtanın kayıt dışı satıldığını öğrendi.

500 BİN TL CİVARINDA VURGUN

500 bin TL civarında dolandırıldığını söyleyen Sabah, "Yumurtamız yerde kalmıyor, itiraf edeyimki Nisan, Mayıs, Maziran, Temmuzda ki üretimimizin yarısı ve büyük bölümü karşı tarafa geçmiş oluyor." dedi.

Coşkun Sabah kendisini dolandıran ortağından şikayetçi oldu.