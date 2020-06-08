Coşkun Sabah, virüsten dert yanarken mal varlığını saydı

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, koronavirüs sürecinden kendisinin de maddi yönden olumsuz etkilendiğini söyleyerek "50-60 milyon cirosu olan beni anlar" dedi.

Sanatçı Coşkun Sabah, meslektaşı Demet Akalın'ın koronavirüs sürecinde maddi yönden zarar ettiğine yönelik açıklamasına destek çıktı.

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuşan ünlü sanatçı, salgın sürecinde uğradığı mağduriyeti dile getirirken, mal varlığını da bir bir saymış oldu:

"EVLERİ Mİ YİYECEĞİM"

“Benim 15 milyonluk gayrimenkulüm ve bankada 450 bin liram var. Ben üç ay kira almadım. Şu an bu 450 bin lirayı harcıyorum ama sonra ne olacak? Evleri mi yiyeceğim! Benim ne demek istediğimi yıllık 50-60 milyon cirosu olan insanlar anlar."

Coşkun Sabah koronavirüsten dert yanıp mal varlığını saydı