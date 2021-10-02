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    Coşkun Sabah: Yumurtaya zam gelecek

    Eskişehir’de bir tavuk çiftliği kurup yumurta işine giren Coşkun Sabah, "Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlıyor ama vatandaş bu kış yumurtanın tanesini 2.5 ya da 3 liraya yiyecek" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2021 - 15:03
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 15:10
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    Coşkun Sabah: Yumurtaya zam gelecek

    Şarkıcı Coşkun Sabah, önceki gün Harbiye'deki bir kongre merkezi çıkışı objektiflere takıldı.

    Eskişehir, Bilecek ve Bursa illerine 15 bin adet yumurta sattığını ve işlerinin iyi gittiğini söyleyen Sabah, son dönemde yumurta fiyatlarına gelen zamlarla birlikte yem maliyetlerinin de yüzde 200 arttığını dile getirdi.

    “ZAMLARI YANSITIYORUZ”

    Sabah, “Fiyatlar konusunda bilinmeyen bir şey var. Tavuk yemle beslenir, yem inanılmaz pahalı. Ben mart ayında girdim bu işe. Mart'tan bu yana yüzde 200 zam var. Bu Türkiye'de rekor zam. Haftalık tavuk yemine 34 bin liraya ödüyordum, şimdi 65 bin lira veriyorum haftalığına. Bu zamları yansıtıyoruz biz, bunların sonucunda böyle oldu.” dedi.

    Coşkun Sabah: Yumurtaya zam gelecek #1

    “YUMURTANIN TANESİ 3 LİRA OLACAK” İDDİASI

    Önümüzdeki günlerde v yumurtanın daha da zamlanabileceğinin aktaran Sabah, “Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlıyor ama vatandaş bu kış yumurtanın tanesini 2.5-3 lira arasında yiyecek. Benden duymuş olun.” diye konuştu.

    Coşkun Sabah: Yumurtaya zam gelecek #2

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