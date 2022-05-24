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    Çukur'un yıldızları buluştu

    Çukur'un yıldız oyuncuları, uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 07:03
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 07:23
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    Çukur'un yıldızları buluştu

    Geçtiğimiz yıl haziran ayında ekranlara veda eden reyting rekorları kıran Çukur dizisinin erkek oyuncuları buluştu.

    Uzun bir aranın ardından hasret gideren ünlü oyuncular, yemekte çekilen kareleri sosyal medyadan paylaştı.

    "paşam"

    Buluşmada Rıza Kocaoğlu, Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Kubilay Aka, Kadir Çermik, Aytaç Uşun ve Mustafa Kırantepe yer aldı.

    Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu, yakın arkadaşı İynemli ile çekilen kareleri de "Paşam" notuyla paylaştı.

    Çukur un yıldızları buluştu #1

    Çukur un yıldızları buluştu #2


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