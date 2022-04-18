Cüneyt Özdemir: Aleyna motorun arkasında şortunu nasıl değiştiriyor

YouTube'da yayın yapan Cüneyt Özdemir, bugün de Aleyna Tilki'yi konuştu.

YouTube'da yaptığı programla dikkatleri üzerine çeken gazeteci Cüneyt Özdemir, yeni klibini beğenmediği Aleyna Tilki ile sosyal medyada yaşadığı polemiği değerlendirdi.

Tilki'nin klibindeki bazı görüntüleri değerlendiren Özdemir, motor üzerinde eteğini çıkarıp şortunu giyen genç şarkıcının hareketlerine anlam veremediğini söyledi.

"LGBT göndermeleri var"

Genç şarkıcının klibinden çıkamayan Özdemir, "Aleyna Tilki bence çok yetenekli bir kardeşimiz. Bir kez gördüm Altın Kelebek almaya gitmiştim 2-3 yıl önce. Orada performanısı gördüm, bravo dedim, hayran oldum. Klibini seyrettim, ya dedim keşke Britney Spears'ın 20 yıl önce yaptığından daha iyi bir şey yapsaydı. Hatta LGBT'ye göndermeler var. Bunlar çok zekice şeyler. Doğru adımlar falan...

"Aklım almadı"

Sonra da dedim ki şu şort sahnesinde, o şortu nasıl motorun arkasında nasıl değiştiriyor kısmını aklım almadı. Ekipteki arkadaşlara sordum, onların da aklı almadı.

"Aleyna yazmıyor"

Aleyna Tilki kardeşimizle tweet'leşiyoruz da, biliyorum ki onları bir tek Aleyna Tilki yazmıyor. Pr ekibi var.

"Öyle bir çabam yok"

Aleyna bana demiş ki, 'Bilgili biri ama bilge değil'. Öyle bir çabam yok zaten... Böyle polemiklerin içindeyim..." diyerek Aleyna Tilki ile sosyal medyaya girdiği polemiği anlattı.