CZN Burak'ın son hali

Sosyal medyadan paylaştığı ilginç yemek videolarıyla fenomen olan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Uzun yıllardır çektiği yemek tarifi videoları ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

ZAYIFLADI

Dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Özdemir, bu sefer de verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

Instagram'da 30,9 milyon takipçiye ulaşan Burak Özdemir, son paylaşımında verdiği kilolarla dikkat çekti.