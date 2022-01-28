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    CZN Burak'ın son hali

    Sosyal medyadan paylaştığı ilginç yemek videolarıyla fenomen olan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 07:47
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    CZN Burak'ın son hali

    Uzun yıllardır çektiği yemek tarifi videoları ve yaptığı yardımlarla adından söz ettiren CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

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    Dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Özdemir, bu sefer de verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

    Instagram'da 30,9 milyon takipçiye ulaşan Burak Özdemir, son paylaşımında verdiği kilolarla dikkat çekti.

    CZN Burak ın son hali #1

    CZN Burak ın son hali #2

    CZN Burak ın son hali #3

    CZN Burak ın son hali #4


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