Czn Burak'ın Arjantinli yıldız Kun Aguero ile dans videosu beğeni toplandı.

Yaptığı yemek videoları ile Instagram'da fenomen olan ve Czn Burak olarak tanınan Burak Özdemir ünlüleri ağırlamaya devam ediyor.

Pozitif micazı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Czn, bu kez Arjantin'in en büyük futbol yıldızlarından biri olan Kun Aguero'yu restoranlarından birinde ağırladı.

Kun Aguero ve çocuklarla dans

İkili çocuklarla dans etti.

Aguero'nun çocuklarla birlikte Latin ezgileri ile sergilediği dans figürlerini Czn Burak yine Instagram'dan paylaştı.

Paylaşım binlerce beğeni aldı.

Czn Burak'tan Aguerolu paylaşım VİDEO