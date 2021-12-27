'Daha 8 yaşında'! Acun ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın takma tırnakları...

'Daha 8 yaşında'! Acun ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın takma tırnakları...

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Subaşı'nın son gönderisinde kızı Melisa'nın tırnakları sosyal medya takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşkla ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla gündemde olan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile tatiline devam ediyor...

Şubaşı hayatını Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmiyor.

Son olarak kızı Melisa ile bir gönderi paylaşan Subaşı, "Sadece kızım değil, aynı zamanda en iyi arkadaşım" notunu düştü.

TIRNAKLARINA TEPKİ GELDİ

Fotoğraf karelerinde en çok dikkat çeken şey ise küçük Melisa'nın takma tırnakları ve ojeleri oldu.

Daha önce de 8 yaşındaki kızı Melisa'nın tırnak takmasıyla eleştirilerin hedefi olan Şeyma Subaşı'ya yine tepki yağdı.

İşte o fotoğraflar...