Damla Ersubaşı hakkındaki dolandırıcılık iddialarına cevap verdi

Deniz Mermaid tarafından hakkında dolandırıcılık yaptığı iddiaları içeren paylaşımlar yapılması üzerine iddialara cevap veren Damla Ersubaşı "Mahkemede görüşeceğiz" dedi.

Bir zamanların fenomen dizisi Sihirli Annem'in Tuğçe'si olarak televizyon dünyasına giren Damla Ersubaşı'nın ismi son dönemde dolandırıcılık iddiaları ile anılıyor...

Deniz Mermaid isimli sosyal medya kullanıcısı, Damla Ersubaşı tarafından dolandırıldığını takipçileri ile paylaştı.

"200 bin dolarımı uyuşturucuya yatırdınız"

Ersubaşı tarafından alınan 200 bin dolarının paralarının uyuşturucuya yatırıldığını söyleyen Mermaid, paylaşımlarında, "Bir kızın parasını alıp kokainlere yatırmak ne çağrıda bulunmak bekliyorum sizi. Paramı istiyorum. Hayır benim hiçbir şeyden korkum değil benim param pulum gitti. Hiç bir şeyden korkum yok yazışmaları da paylaşacağım.

Şimdi de Deniz senin paran değil. Benim paramı aldılar elimden beni kandırdılar. Sizi uyuşturucudan da vereceğim. Hani bana diyordunuz ya müptezel, benim içim rahat. Ben içki bile içmiyorum. Hepimiz gidelim kimler müptezel kimler uyuşturucu kullanıyor.

"Aldığınız paraları nasıl kokaine yatırdınız?"

Siz kaşındınız şimdi senin kayıtlarını numaran açık şekilde yazışmalarını, kimlerle ne yaptığını paylaşıyorum. Damla Ersubaşı hemen senin mesajlarını paylaşacağım. Beni nasıl ikna ettin, beni nasıl kandırdınız. Aldığınız paraları nasıl kokaine yatırdınız.





"Her şeyiniz elimde sizi rezil rüsva edeceğim"

Narkotik’e aldıracağım hepiniz. Hani bana müptezel diyorsunuz ya ben alkol bile içmiyorum. Hepimiz gidelim hastaneye ben uyuşturucu nedir bilmem. Hepimiz gidelim 3-4 gün her tarafında uyuşturucudan kafanı kaldırmayan sensin. Hadi bekliyorum Damla Ersubaşı. Yazışmalarınız her şeyiniz elimde sizi rezil rüsva edeceğim” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada karşılıklı atışmalar

Mermaid ayrıca yazışmaları da ifşa edeceğini söyledi.

Daha sonra Ersubaşı ve olayda adı geçen diğer isimlerle ilgili paylaşımlar yaptı. Karşılıklı cevapların geldiği sosyal medya atışmaları bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü.

Cevabı sosyal medyadan verdi

Çarpıcı iddilara cevap geçikmedi. Ersubaşı da cevabını sosyal medya hesabından verdi.

Paylaşımları iftira olarak nitelendiren Ersubaşı hukuk yolu ile hakkını arayacağını söyledi.

"Mahkemede görüşeceğiz"

Ersubaşı, " Günlerdir gülsek mi ağlasak mı bilemiyoruz. Bir deli ile uğraşıyoruz. Akli dengesi yerinde değil. Zırdeli. Öyle kolay değil 2 çocuk annesi iftira atmak, mahkemede görüşeceğiz.

Kızlarımın babası, eski kocamdan 1 lira para almamışım.1 lirası bana geçmemiştir. Çünkü ben aslanlar gibi kendime de bakarım, çocuklarıma da bakarım. Sen kimsin de ben senin parana muhtaç olacağım. Ben bugüne kadar kocamdan bir kuruş almamış insanım. Sen önce o parayı ne için gönderdin onu bir söyle." dedi.