Damla Ersubaşı itirafıyla olay oldu: "Evlenmeden hamile kaldım" Hem aldatılan hem de dövülen Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, neler yaşadığını katıldığı programda açık açık anlattı.

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Bir dönemin fenomen dizilerinden Sihirli Annem'de ‘Tuğçe’ karakteriyle tanınan ancak şimdilerde oyunculuk yapmayan Damla Ersubaşı, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Uyuşturucu itirafı

Açıklamalarıyla sosyal medyada çok konuşulan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz günlerde eski eşiyle tekrar davalık olmasıyla konuşulmuştu, Ersubaşı daha sonra yayınladığı bir videoda, uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.

"Evlenmeden hamile kaldım"

Akıllara durgunluk veren olayın ardından Damla Ersubaşı, şimdi ise katıldığı bir YouTube programında hamile kaldığı için evlendiğini ve ailesinin kendisine büyük bir tepki gösterdiğini açıkladı.

Hamile kaldığı için apar topar evlendiğinden bahseden Damla Ersubaşı, "Eski eşimle arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Ben ilk gördüğümde çok beğenmiştim. 1,5 yıl flört ettik sonra ben hamile kalınca evlendik.

"Yüzüme tükürmüştü"

Evlendiğimizde ben 3 aylık hamileydim. Hamile kalmasaydım da evlenirdim. Ailem hamile kaldığını sonradan öğrendi ve babam bir süre benimle konuşmadı. Annem hamile olduğumu öğrendiğimde yüzüme tükürmüştü. Erken yaşta evlendiğim için pişmanım." dedi.

"Eski eşim öfkesini yenemiyordu"

Mustafa Can Keser tarafından aldatıldığını ve şiddet gördüğünü söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Eski eşim öfkesini yenemiyordu, sorunlarımızı aşamıyorduk. Konuşup düzeltemediğimiz şeyler oldu. Beni aldattı ve yakaladım. İhaneti kendisi de kabul etmişti.

"Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his"

Kendi gece kulübünde yaptığı için görüntüler vardı. 9 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendiğimde yıkılmıştım. Doğuma girerken hep ne yapacağımı düşündüm. Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm. Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his. Bana şiddet uyguladığında ben ne yaptım diye düşündüm. Çok zordu... Çocuklarımın babası olduğu için eski eşimin yaptıklarını affetmiştim. Benim yanlışlarım ve hatalarım oldu ama hiçbir zaman çocuklarıma ve eşime zarar verecek bir şey yapmadım."